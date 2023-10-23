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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دبلوماسية العلوم" للمنطقة العربية.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية غدًا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية، ورشة عمل إقليمية حول "دبلوماسية العلوم" للمنطقة العربية، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

الورشة تمتد على مدار 3 أيام 

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة العمل الإقليمية الممتدة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP).

 

 مجابهة القضايا المحلية والإقليمية

تهدف ورشة العمل مناقشة مفهوم "الدبلوماسية العامة" في المنطقة العربية والدور الذي تلعبه في مجابهة القضايا المحلية والإقليمية مثل قضايا تغير المناخ، وأزمة الغذاء وقضايا البحث العلمي وغيرها من القضايا، وذلك من خلال عرض الجوانب العلمية المتعلقة بهذا المفهوم، ومناقشة أهمية التعاون الوثيق بين العلماء وخاصة شباب العلماء وصُناع القرار والدبلوماسيين وأهمية تضافر تلك الجهود بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المختلفة المحلية والدولية والإقليمية، حتى يتثنى الاستفادة المُثلى من مخرجات البحث العلمي ومن جهود العلماء، ووضع الرأي العلمي المعني بمواجهة التحديات والقضايا العلمية والمجتمعية والبيئية متخطية الحدود وتحت تصرف صانعي القرار.

مناقشة مفهوم دبلوماسية العلوم

يعبر مفهوم "دبلوماسية العلوم" عن استخدام التعاون العلمي بين الدول لمعالجة المشكلات المشتركة التي تواجه البشرية وبناء شراكات دولية قائمة على المعرفة العلمية.

تحديات المناخ والصحة العامة 

ويعد أكبر التحديات التي نواجِهُها اليوم هي تحديات لها طابع دولي سواء كانت تحديات متعلقة بتغير المناخ أو متعلقة بالصحة العامة كمحاربة الأمراض والفيروسات وغيره، هذه التحديات تواجه مختلف المجتمعات وتتخطى حدود الدولة الواحدة، ومواجهتها تتطلب الاستعانة بالراي الفني والعلمي السديد وتضافر الجهود الدولية، لذا فمن المهم التعاون الوثيق بين صناع القرار والعلماء والباحثين في مختلف المجالات.

مكتبة الاسكندرية دبلوماسية العلوم ورشة العمل الإقليمية مجابهة القضايا تحديات المناخ

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