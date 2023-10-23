الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومواعيد صرفه بالزيادة

ارتفعت قيمة المعاش التي يحصل عليها ما يقرب من 11 مليون شخص، وسيتم صرفها بداية نوفمبر المقبل وفق الجدول الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي، ووفرت الهيئة القومية للتأمين رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالضغط على هذا الرابط هنا، ثم انقر على "خدمات أصحاب المعاشات"، اختر "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش"، أدخل اسمك بالكامل، أدخل الرقم القومي الخاص بك، أدخل الرقم السري الخاص بك، انقر على "عرض"، سيظهر لك بعد ذلك بيانات ملف المعاش الخاص بك، بما في ذلك قيمة المعاش الشهري.

ولكى تتمكن من إجراء هذه الخطوات السابقة لابد أن يكون لديك حساب على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فيمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الخطوات التالية الضغط على الرابط السابق، ثم انقر على "خدمات أصحاب المعاشات"، اختر "إنشاء حساب جديد"، أدخل بياناتك الشخصية، أدخل رقمك القومي، أدخل رقم هاتفك المحمول، أدخل بريدك الإلكتروني، انقر على "إنشاء حساب".

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 16220.

موعد صرف معاش نوفمبر بالزيادة

يبدأ صرف معاش نوفمبر وفقًا لهيئة التأمينات الاجتماعية المصرية في الأول من كل شهر، على أن يتم صرف 600 جنيه زيادة عن شهري أكتوبر ونوفمبر وهي العلاوة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الغلاء 300 جنيه كل شهر، ويتم الحصول عليها بأثر رجعي نوفمبر المقبل.

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشمن خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك التي تدعم صرف المعاشات، وذلك من خلال استخدام كارت المعاش، أو من خلال منافذ البريد المصري وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي وكارت المعاش.