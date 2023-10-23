الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: خسائر إسرائيل الاقتصادية غير مسبوقة تاريخيا

قالت الدكتورة زينة منصور، باحثة في الاقتصاد السياسي، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل الأيام الماضية من قصف على قطاع غزة، جعلها تتكبد خسائر مادية فادحة، ولكن خسائر إسرائيل الاقتصادية تضاهي هذه الهزيمة المعنوية والميدانية في قطاع غزة.

خسائر اقتصاد إسرائيل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين أن اقتصاد إسرائيل متقدما من حيث الناتج المحلي الذي يعادل تقريبا 550 مليار دولار.

وتابعت: ولكنه اقتصاد يعتمد على عامل الاستقرار وصناعة السلاح والأدوية، إلى جانب صناعة التكنولوجيا، وهي قطاعات ضُربت بالكامل هذه الفترة، بعد إغلاق فروع ومكاتب هذه الشركات في إسرائيل، إلى جانب توقف الحركة السياحية بالكامل والملاحة الجوية والبحرية، والتجارة عبر البحر.

وكشفت أن إسرائيل خسرت في الأسبوع الأول من القصف 50 مليون دولار، ومنذ يومين وصلت خسارتها إلى 100 مليار دولار، رغم دعم الدول الأوروبية وأمريكا لها، مما يدل على أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام خسائر غير مسبوقة تاريخيا.

اقتصاد إسرائيل العمليات العسكرية قطاع غزة إسرائيل صناعة السلاح

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