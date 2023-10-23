انتهاكات الاحتلال تصل إلى بطون الحوامل.. مصير مجهول يواجه أرواح الأجنة فى غزة (فيديو)

بينما تسابق الطواقم الطبية الزمن لإنقاذ أرواح أصابها قصف الاحتلال على قطاع غزة، حيث تبحث المنظمات الدولية عن تأمين مصير أطفال لم ترَ أعينهم النور أو تنبض قلوبهم خارج أجساد أمهاتهم.

نقوس الخطر الذي أطلقته المنظمات الدولية يحذر من مصير 50 ألف امرأة في قطاع غزة، أراد القدر أن يحملن بين أحشائهن أجنة ذكورًا وأناثًا، أصبح مصيرهم مهددًا ومجهولًا نتيجة انقطاع خدمات طب الأسرة عنهم، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات المطلوبة لاستقرار تلك الأرواح في بطون أمهاتهم.

5 آلاف و600 سيدة من المفترض أن يلدن الشهر المقبل

المنظمات الدولية تؤكد أن 5 آلاف و600 سيدة من المفترض أن يلدن الشهر المقبل، إضافة إلى أن الأمهات والأجنة سوف يحتاجوا إلى استعدادات لا تنقطع من أجل إتمام عمليات الولادة بنجاح.

ويخشى الأهالي والآباء من انقطاع الدعم الطبي عن تلك السيدات، وما يحملن من أجنة في أرحامهن، ما قد يفاقم التأثيرات الصحية على هذه الأجنة مستقبلًا، واحتمالية إصابتهم بتشوهات، لاسيما مع أطنان القنابل التي يلقيها جيش الاحتلال في القطاع، وما تحمله من مواد سامة كالفسفور الأبيض.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول انتهاكات الاحتلال التى تصل إلى بطون الحوامل، وهو مصير مجهول يواجه أرواح الأجنة في غزة.