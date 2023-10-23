هشام يونس يطالب بـ"style book" موحد لتغطية القضية الفلسطينية عربيًا

طالب الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة تنسيق جهود ملاحقة قتلة الشهيدة شيرين أبوعاقلة، موضحا: "تم الحديث عن تكليف مكتب محامٍ والذهاب إلى الجنائية الدولية ولكن لم نرَ شيئا".

كما طالب يونس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر، والذي يعقد بنقابة الصحفيين، بضرورة العمل على إنجاز ملموس لاتحاد الصحفيين العرب فيما يتعلق بـ"style book" لمصطلحات لتغطية القضية الفلسطينية.

من جهته، أكد عبدالوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، بحث مطالب إنشاء "ستايل بوك" موحد للتغطية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

فيما قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة في غزة يعتبر جريمة حرب مقصودة لترحيل المسيحيين من غزة.

وأضاف: نفتحر بالوجود المسيحي في فلسطين، ونبي الله سيدنا عيسى رسول فلسطيني.

وتابع: كل الحرب تستهدف تغيير معالمها الجغرافية والمدنية حتى تصبح شيئا آخر مختلفا.

ونوه: نعمل على إصدار كتاب به المصطلحات الصحيحة فيما يخص القضية الفلسطينية والأخرى الخاطئة التي يحاول الاحتلال ترويجها، ويحتوي "قل ولا تقل" بالمصطلحات خاصة تلك التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يرسخها عبر الإعلام.

وتابع: المحتوى مهم جدا، والغرب يدفع مبالغ ضخمة لوسائل التواصل في محاولة لنشر التضليل في الوطن العربي، ومحاصرة القضية الفلسطينية، ومنع بعض المصطلحات، وهناك عقوبات ضد حرية التعبير.

ناصر أبوبكر: استلمنا تقارير بشأن تهديد الصحفيين الفلسطينيين بالقتل من قبل الاحتلال

قال ناصر أبوبكر إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق مؤسسات إعلامية ودمر بعضها.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت أكثر من ٢٥ صحفيا فلسطينيا، بينهم صحفي جريح على "حمالة"، علاوة على حجم كبير من المضايقات واستهداف الصحفيين.

وتابع: "عشرات الصحفيين استلمنا منهم تقارير تتضمن تهديدات بالقتل من الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتصلون صوتيا من خلال أرقام معروفة وليست مجهولة".

مؤتمر صحفى لـ"ناصر أبوبكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين

وتنظم نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

وتستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين، تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد "البلشى" على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية، بشأن الانتهاكات التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلها لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.