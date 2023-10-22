سكرتير "الصحفيين" يرفض ظهور مجرمى الحرب الصهاينة على الفضائيات العربية

انتقد جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية العربية التي تستضيف مجرمي الحرب الذين يبررون الجرائم الصهيونية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وطالب سكرتير نقابة الصحفيين في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد بالقاهرة ظهر اليوم الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات العالمية المعنية بـ حقوق الصحفيين باتخاذ موقف واضح حيال استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

كما طالب عبدالرحيم النقابات العربية بمحاسبة الصحفيين الذين لا يلتزمون بحظر كافة اشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أى علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين.