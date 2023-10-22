الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير "الصحفيين" يرفض ظهور مجرمى الحرب الصهاينة على الفضائيات العربية

جمال عبدالرحيمن
جمال عبدالرحيمن

انتقد جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية العربية التي تستضيف مجرمي الحرب الذين يبررون الجرائم الصهيونية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وطالب سكرتير نقابة الصحفيين في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد بالقاهرة ظهر اليوم الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات العالمية المعنية بـ حقوق الصحفيين باتخاذ موقف واضح حيال استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

كما طالب عبدالرحيم النقابات العربية بمحاسبة الصحفيين الذين لا يلتزمون بحظر كافة اشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أى علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين.

txt

بالتهجير أو بالإبادة العرقية.. "الصحفيين العرب" يرفض تصفية القضية الفلسطينية

نقابة الصحفيين القنوات الفضائية العربية مجرمي الحرب الصهاينة النقابات العربية محاسبة الصحفيين القضية الفلسطينية التهجير القسرى

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات