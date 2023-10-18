اتحاد الصحفيين العرب يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المحازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل شد الشعب الفلسطيني المحاصر فى غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف شهيد وأكثر سن عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وقال الاتحاد في بيان: وإذ تواصل آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المباني والعمارات مستخدمة فى ذلك أشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وتقدييم قادتها للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشي على مستشفى المعمداني فى غزة الذي استشهد خلاله أكثر من 1000 شهيد.

وطالب الاتحاد جميع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فوراً ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النازي.

ودعا الاتحاد جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين في كل مكان لرفع صوتهم بإدانة المجازر الصهيونية في قطاع غزة، ويطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وإدانة مرتكبيها.