الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشى: ننظم قافلة مساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة

خالد البلشى
خالد البلشى

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة شكلت لجنة لرصد وتوثيق مستمر لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومواقف الإعلام الغربي.

وأضاف، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لاتحاد الصحفيين العرب: سنصدر كل التفاصيل عن حجم الجريمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني والعدوان الذي يستهدف كل شيء البشر والحجر.

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين يوثق جرائم الاحتلال بمؤتمر صحفى فى مصر غدًا

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غدًا.. اتحاد الصحفيين العرب يناقش الاعتداء الغاشم على غزة

وأضاف: خاطبنا كل المؤسسات الدولية للتحرك واتخاذ مواقف ضد استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ولدينا جهد يمكن أن يستمر والتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب؛ لأنه سيعطي زخما أكبر في مساندة القضية الفلسطينية.

وتابع: لدينا تنسيق مع الدولة المصرية ودعونا لوقفة احتجاجية كبيرة واتخذنا قرارا بأن لدينا معدات تتعلق بالأمن والسلامة الخاصة بالصحفيين وقررنا التبرع بها للفلسطينيين.

واستطرد: ننظم قافلة لإرسالها إلى غزة وفتح حسابات بنكية مشتركة مع النقابات المهنية، وجاءتنا تبرعات كثيرة، والنقابة قررت دعم ذلك بمبلغ كبير، وهناك يوم مشترك للتبرع بالدم للفلسطينيين وتعاون مع نقابة المحامين؛ لتحريك دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة أخرى من الإجراءات على مستوى الرصد الإعلامي.

وقال: سيخرج وفد صحفي للخروج إلى رفح لإعلان التضامن مع القضية، وأتمنى أن يرافقها وفد يمثل النقابات المهنية المختلفة.

وصرح خالد ميري، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب بأن الاتحاد سيعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة مؤيد اللامي، رئيس الاتحاد، اليوم الأحد، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

حضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، بالاضافة إلى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونقيب الصحفيين المصريين.

ويناقش الاجتماع الاعتداء الهمجي الذى تتعرض له غزة وفلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والجرائم اليومية لقوات الاحتلال بقتل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والانحياز الفاضح للإعلام الغربى لصالح الجرائم الصهيونية.


مؤتمر صحفى لنقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين غدًا

فيما تنظم نقابة الصحفيين فى الواحدة من ظهر غدٍ الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر  بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى غدًا عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين، تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التي تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد "البلشى" على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.

نقيب الصحفيين المصريين الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الإعلام الغربي لاتحاد الصحفيين العرب الشعب الفلسطيني

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