الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه ببدء التشغيل التجريبي لمشروع خط طرد الصرف الصحي الاحتياطي

محافظ قنا
محافظ قنا

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع خط طرد الصرف الصحى الاحتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، بديل فى حالة حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب محمد أحمد الجبلاو عضو مجلس النواب، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه، أوضح محافظ قنا، أن خط الطرد الإحتياطى تم تنفيذه بطول 6 كم تقريبا، وقُطر 900 ملم، يبدأ من محطة رفع الحصواية حتي محطة المعالجة الرئيسية بالصالحية بتكلفة مالية وصلت إلى 125 مليون جنيه، بإستخدام مواسير البولي ايثيلين المضغوط، والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب، كما أنها لا تحتاج إلى وصلات ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية ولا تتعرض للصدأ فضلا عن أن الجدار الداخلي لا يتعرض إلى الترسّبات، مشيدا بالجهود التى بذلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لإنهاء المشروع في وقت قياسي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أنه تم توفير 75 مليون جنيه لصيانة الخط القديم بتغير حوالي 1 كم مواسير لمنع قطع المياه في حالة إصلاح أى خط منهما (الأساسي والبديل)، مؤكدا حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على وضع حلول عملية للمشكلات التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات فى قطاعات المرافق المختلفة، لاسيما قطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن محافظة قنا قامت بإدراج تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحى احتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية ضمن خطة مشروعات المحافظة ذات الأولوية، عقب الأزمة التى تعرضت لها مدينة قنا بسب الكسر الذى حدث بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، والذى تم تنفيذه منذ عام 1986، ومن ثم عدم تكرار المشكلة فى حال حدوث كسر أخر بخط الطرد القائم.

قنا محافظة قنا أخبار محافظ قنا اشرف الداودي إدارة المياه

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