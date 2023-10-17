الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يفتتح مدرستين ومعهد أزهري بقرية المحروسة

محافظة قنا
محافظة قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مدرسة الزوايدة الثانوية المشتركة، ومعهد المحروسة الأزهري ومدرسة المحروسة التجريبية للغات، بتمويل من آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة ضمن عدد من المشروعات الخدمية التي يدعمها آل المرزوق بمحافظة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب مصطفى محمود مصطفي عضو مجلس النواب والسيد ناجي صديق نافل سفير آل المرزوق للأعمال الخيرية بمصر، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عصام الدين شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وجمال عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة. 

وقال محافظ قنا، إن مدرسة الزوايدة الثانوية المشتركة تقع على مساحة  7650 م2 وتضم مبني دراسي علي مساحة 525 م2 مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي علي 22 فصل دراسي بطاقة استيعابية 250 طالب، مضيفا أن معهـد المحروسـة الأزهري يقع علي مساحة  1900 م 2 ويضم مبني دراسي علي مساحة 650 م2 مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي علي 38 فصل دراسي، بطاقة استيعابية 1300 طالب وطالبه، مشيرا إلى أن مدرسة المحروسة التجريبية للغات تقع علي مساحة 7650 م2 وتضم مبني دراسي علي مساحة 650 م2 مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية تحتوي علي 33 فصل دراسي، بطاقة استيعابية 480 طالب وطالبة.

ومن جانبه قدم محافظ قنا، الشكر إلي آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة علي جهودهم في دعم العديد من القطاعات الخدمية بالمحافظة، والتي تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنساني.

وأضاف السيد ناجي صديق نافل أن دعم آل المرزوق بمحافظة قنا شمل مشروعات تعليمية وصحية وخدمية بالإضافة الي الأعمال الخيرية من رعاية الأرامل وذوي الهمم والمرضي والمقبلات علي الزواج.

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