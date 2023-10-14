السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بلغني" تستجيب لبلاغات المواطنين بتراكمات القمامة بقوص ودشنا

محافظة قنا
محافظة قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مبادرة " بلغنى " تواصل استجابتها لبلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة بالشوارع والميادين، حيث تلقت المبادرة بلاغين خلال اليومين الماضيين بشأن تراكم القمامة بمدينتي قوص ودشنا.

وأضاف الداودي، أن البلاغ الأول ورد إلى صفحة مكتب إعلام محافظة قنا بشأن تراكم القمامة علي الطريق الرئيسي بنجع سند في قرية الكراتية التابعة لمركز قوص، وقام المسئولون عن تلقي البلاغات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وتم رفع القمامة بشكل فوري، لافتًا إلى أن البلاغ الثاني ورد، بشأن تراكم نواتج حفر الغاز الطبيعي على طريق مصر – أسوان أمام قرية الفحيرة بمركز دشنا، وتم إحالة الشكوى إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعلى الفور تم رفع نواتج الحفر.

يُذكر أن مبادرة "بلغنى" هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا خلال شهر سبتمبر الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل، وهي الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك "مكتب إعلام محافظة قنا" (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

مبادرة بلغني قنا محافظة قنا محافظ قنا الرقابة الإدارية

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