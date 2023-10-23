"أمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر ويوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 تكون شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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أما من يوم الخميس 26 أكتوبر إلى السبت 28 من نفس الشهر تكون شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن الأمطار قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

بنها 30 21

دمنهور 29 20

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 21

طنطا 29 20

دمياط 29 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 20

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 20

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 26 18

السلوم 16 28

سيوة 31 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 22