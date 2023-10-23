"أمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى
يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر ويوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 تكون شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
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أما من يوم الخميس 26 أكتوبر إلى السبت 28 من نفس الشهر تكون شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
وعن الأمطار قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
بنها 30 21
دمنهور 29 20
المنصورة 30 20
الزقازيق 31 21
طنطا 29 20
دمياط 29 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 20
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 27 11
الطور 29 20
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 26 18
السلوم 16 28
سيوة 31 16
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22