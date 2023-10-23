حالة الطقس اليوم الإثنين 23-10-202 ودرجات الحرارة فى المحافظات

مع بداية الساعات الصباحية سعى العاملين في المؤسسات والموظفين معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 23-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد المصرية، حالة الطقس اليوم، مشيرة لانخفاض في درجات الحرارة على كافة البلاد، والتي ستعمل على تلطيف جميع الأجواء، لكي تسود الأجواء الخريفية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 23-10-2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الإثنين 23-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي شمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على كافة السواحل الشمالية حار على مناطق جنوب سيناء، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وطقس لطيف بأول الليل مائل للبرودة بأخره على شمال البلاد إلى شمال الصعيد لطيف على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية اليوم الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد بمصر، في بيان لها، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، وهي كالآتي:

توقعت الأرصاد الجوية ستكون الشبورة المائية بالصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من مناطق وإلى مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وستكون كثيفة أحيانًا على مناطق في السواحل الشمالية الشرقية وبمدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة البحر المتوسط، لكي تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون فيه من حوالي 0.5 متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية ستكون شمالية شرقية.

كشفت عن حركات البحر الأحمر ستكون معتدلة، وسيصل ارتفاع الموج فيه من حوالي 1.25 متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

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