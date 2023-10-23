حبس 4 كونوا عصابة للاتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس ، اليوم الإثنين، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بعين شمس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك خارج السوق المصرفية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم.

كما تبين أن أحد المتهمين يعمل موظفا بشركة دعاية وإعلان، بينما المتهم الثانى يعمل محاسبا، والمتهمان الآخران يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتهم أمام النيابة العامة اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.