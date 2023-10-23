الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 كونوا عصابة للاتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة عين شمس ، اليوم الإثنين، بحبس تشكيل عصابي  تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بعين شمس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

txt

حبس 5 متهمين بقتل بائع بسبب خلافات حول أولوية البيع بالقاهرة

نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك خارج السوق المصرفية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم.

كما تبين أن أحد المتهمين يعمل موظفا بشركة دعاية وإعلان، بينما المتهم الثانى يعمل محاسبا، والمتهمان الآخران يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتهم أمام النيابة العامة اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

نيابة عين شمس تشكيلا عصابيا الاتجار بالنقد الأجنبى السوق المصرفية المتهمين النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البحارية ببني سويف

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

سبب تصدر وائل الإبراشي تريند تويتر بعد وفاته بعام

"عشان أحلى منها".. إحالة أوراق سيدة قتلت ابنتها لفضيلة المفتى

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"