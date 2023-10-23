خبراء تربية يناقشون حلول ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس

ناقش عدد من خبراء التربية، خلال جلسة ورشة العمل التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، بعض الحلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بالمدارس.

كما ناقش الخبراء إجراء اختبارات للطلاب للتحدث للوصول لإحصائية لكشف عدد الطلاب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بناء برامج للتطوير المهنى المعلمين، على التحدث باللغة العربية الفصحى، مع وضع ميول قرائية للطلاب مشبعة لميولهم وتحويلها لموارد صوتية وعرض مواد إثرائية ولغوية للطلاب لتشجيعهم على القراءة والكتابة.

ورشة عمل لتعزيز مهارات القراءة والكتابة

وكانت قد شهدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت عنوان "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل" بالتعاون مع البنك الدولي، عددا من المحاور والجلسات والمناقشات.

واستعرضت ورشة العمل عدة جلسات ومناقشات حول تعزيز مهارات القراءة والكتابة، تضمنت محور "بناء الجسور من اللغة العربية العامية إلى اللغة العربية الفصحى الحديثة"، والذي عقد في إطاره جلسة نقاشية حول استخدام السمات والمفردات المشتركة للغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية.

كما تناولت الجلسة الثانية "التعليم والتعلم من أجل اكتساب مهارات القراءة والكتابة بشكل فعال (بيئة غنية بالأدبيات)" مواءمة تعليم اللغة العربية ومواردها وتقييماتها للتركيز على منحى صوتى منهجى، مع التركيز على طلاقة القراءة والفهم، حيث استعرض الدكتور محمد المرسى بكلية التربية جامعة دمياط مجموعة من أشعاره حول اللغة العربية، وجمالها وفصاحتها.

وفي كلمتها نيابة عن شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسف" مصر، استعرضت الدكتورة هانم أحمد متخصص تعليم بالمنظمة، برنامج تعويض الفاقد التعليمي للصفوف الابتدائية "القرائية العربية والرياضيات".

التقدم المحرز في الحد من "فقر التعلم" بطيء للغاية

وأوضحت أن التقدم المحرز في الحد من "فقر التعلم" بطيء للغاية في تلبية تطلعات أهداف التنمية المستدامة، وبمعدل التحسن الحالي، حتى عام 2030، سيظل حوالي 43% من الأطفال يعانون من فقر التعلم.

واستعرضت الدكتورة هانم أحمد أهداف برنامج تعويض الفاقد التعليمي في القرائية العربية والرياضيات وهي تحديد نتائج التعلم الرئيسية للمرحلة الابتدائية في مهارات القراءة والكتابة والرياضيات "من الصف الأول حتي الخامس"، وتحديد المجالات الرئيسية التي حدث فيها الفقدان في التعليم من خلال قياس الفقد التعليمي، وتصميم برنامج تعويض الفاقد التعليمي في مجالي القراءة والكتابة والرياضيات، وتوفير التطوير والتدريب المهني للمعلمين الذي يركز على استخدام بيانات الطلاب للقيام بتدخلات فورية لوقف وتعويض الفاقد التعليمي والتنفيذ الكامل للبرنامج في جميع المدارس المستهدفة، مشيرة إلى أنه تم إجراء التقييم القبلي/ البعدي مع 6000 طالب في المرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى الصف السادس من أجل استكشاف نتائج البرنامج، بمحافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، أسيوط.

وأوضحت أن النتائج العامة أظهرت فروقًا ذات دلالة إحصائية في أداء الطلاب حسب جنس الطالب والمحافظة ونوع المدرسة التابع لها في التقييمات المختلفة.