الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحذير من المديريات بشأن عدم تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب لامتحانات شهر أكتوبر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد المدارس لعقد اختبار شهر أكتوبر في امتحان شهري بالعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية.

ووجهت المديريات التعليمية تحذيرا للمدارس بشأن عدم تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب بشأن الاستعداد لعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وعدم تحميل الطلاب وأولياء أمورهم أي تكاليف مالية.

تفاصيل عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي العام الدراسي الحالي

وطلبت المديريات التعليمية من مديري المدارس أن يقوم المعلم بعمل امتحان لفصله وغير موحد على مستوى المدرسة.

وشددت المديريات التعليمية على أن يكون الامتحان بسيطا فيما درسه الطالب بداية من العام الدراسي وحتى نهاية الشهر، على أن يعقد الامتحان أثناء الحصة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي بدأت السبت ٣٠ سبتمبر الماضي، وتستمر إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

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موعد إجازة نصف العام.. الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعان، تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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