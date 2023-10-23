يدعم الاحتلال.. تفاصيل مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة وإسرائيل

تضمنت تفاصيل مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة وإسرائيل، بنودا مجحفة تصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي فقد اقترحت الولايات المتحدة، أمس مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يدعم حكومة الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة.

تفاصيل مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة واسرائيل

وتضمنت تفاصيل مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة واسرائيل وفقا لما نقلته إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، وتقارير دولية، أكد مشروع القرار الأمريكي أن اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ "الإرهاب" اعمالا للمادة رقم 50 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنه لم يدعو إلى وقف إطلاق النار أو هدنة في القتال.

كما شملت تفاصيل مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة واسرائيل، دعوة جميع الدول إلى الحيلولة دون "اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة، وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات".

ودعت الولايات المتحدة بحسب ما ورد في تفاصيل مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة واسرائيل، إلى حماية المدنيين الذين يحاولون النجاة بأنفسهم كما يطالب يمشروع القرار إيران بوقف تصدير الأسلحة لجماعات تهدد السلام.

وشمل كذلك مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة واسرائيل الدعوة إلى مواصلة دعم الجهود الدولية للبناء على قافلة المساعدات الأولى، كما أعرب عن تقديره لجهود كل الدول لإطلاق سراح الرهينتين لدى حماس، كما يطالب المشروع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، "كما يشدد المشروع على وجوب احترام وحماية المرافق المدنية والإنسانية".

ويتطلب الموافقة على مشروع القانون الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة واسرائيل في حالة طرح في مجلس الامن موافقة تسع أعضاء وعدم استخدام كلا من الصين أو وروسيا أو فرنسا أو بريطانيا حق الفيتو.

أمريكا تحبط مشروع يدعم غزة في مجلس الأمن الدولي

يأتي هذا فيما أحبطت واشنطن الجهود العالمية من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.

وباعتبارها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يحظى بدعم ساحق داخل مجلس الأمن مما أثار حالة من الغضب الكبير.