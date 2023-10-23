الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب أحداث غزة.. منى زكي تؤجل تحضيرات فيلمها الجديد "رزق الهبل"

مني زكي
مني زكي

قررت النجمة منى زكي تأجيل تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد “رزق الهبل” وهو اسم مؤقت للعمل.

وعلمت “الدستور” أن منى زكي اتفقت مع المخرجة سارة نوح على تأجيل تحضيرات الفيلم هذه الفترة وبشكل مؤقت بسبب أحداث الحرب على غزة.

وكانت منى زكي قد تعاقدت على الفيلم خلال الفترة الماضية، وانضمت لها الفنانة سماح أنور، والمقرر أن تلعب دور والدتها ضمن أحداث الفيلم، وما زالت الشركة المنتجة تفاوض عددا من النجوم للانضمام للفيلم، وسيتم الإعلان عنهم تباعا عقب استئناف تحضيرات العمل المنتظر عرضه في موسم صيف 2024. 

مني زكي والقضية الفلسطينية 

وأدانت الفنانة منى زكى ما يحدث في غزة من قصف وعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت منى زكي، عبر خاصية الاستوري: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل خطوة تخطوها، حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجه حق، حسبي الله ونعم الوكيل على الظلم والوجع وقلة الحيلة اللي الواحد فيها.. ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. 

وحرصت منى زكي على نشر لقطات للأطفال والمدنيين المتضررين جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في فلسطين بقطاع غزة.

منى زكي تدعم القضية الفلسطينية

وكانت الفنانة منى زكي قد أعلنت منذ أيام عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولأطفال فلسطين، مناشدة جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين.

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