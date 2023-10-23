الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يجازى مسئولى النظافة والإشغالات بحى العمرانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي العمرانية لقطاع النظافة ومدير قطاع العمرانية للنظافة والتجميل ومشرف قطاع العمرانية للنظافة بهيئة النظافة والتجميل؛ لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات والقمامة من نفقى الفخرانى وأبوزارع وشارع الدكتور أحمد فؤاد سعيد، وعدم رفعها.

توجيهات محافظ الجيزة

ووجه محافظ الجيزة بسرعة رفع المخلفات والحفاظ على حالة النظافة بالنقاط المذكورة. وشمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة مدير إدارة الإشغالات ومسئول الإشغالات بحي العمرانية  للتقصير في المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بشارعي أبوزارع والدكتور أحمد فؤاد سعيد، من بدايته وحتى نهاية شارع عثمان محرم وتواجد التعديات على الطريق العام وإعاقة حركة المواطنين مشددًا على تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وأرصفة المشاة. 

وأكد اللواء أحمد راشد المتابعة المستمرة لكل قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكل الشكاوي الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

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