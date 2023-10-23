الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث دعم ذوى الاحتياجات البصرية

جريدة الدستور

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفد مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة الدكتورة دعاء مبروك المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور السيد جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لبحث آليات التعاون في مجال توفير قوافل طبية وتدريب المختصين في التعامل ذوي الاحتياجات البصرية.

تناول اللقاء جهود المؤسسة في إجراء الكشف الطبي المجاني على 23 ألف طالب وطالبة بالتعليم العام الأزهري، وتسليم 2400 نظارة طبية، وإجراء 50 عملية جراحات عيون للحالات التي تطلبت تدخلًا جراحيًا، والكشف على 520 حالة بقوافل المؤسسة بمستشفى الخارجة التخصصي.

كما بحث الزملوط الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والمؤسسة؛ لتدريب الكوادر البشرية بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في إجراء المسح الطبي للطلاب على مستوى المحافظة.

محافظ الوادى يتابع سير العمل بمجمع المصالح المميكن

في جولةٍ موسعة، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمجمع المصالح الحكومي المميكن بالمحافظة، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

حيثُ تفقّد أعمال الإنشاءات بمنطقة الملاعب وحمامات السباحة، مُوجهًا بإنهاء تركيب الغواطس والخرسانات، والبدء في إنشاء مضمار بمحيط الملاعب، وتركيب الإنترلوك حول السور.

كما تابع أعمال رصف الطرق الداخلية، وتفقّد التشطيبات الجارية بمقر مكتب المحافظ، واطمأن على موقف الأعمال بالمباني الجاري الانتهاء منها، مُوجهًا بمراعاة توصيل خطوط مياه لأعمال اللاند سكيب، وزراعة محيط العاصمة الخارجي، وعمل ساحة انتظار سيارات جنوب مبنى المديريات لخدمة العاملين بالعاصمة.

محافظ الإقليم يتابع مشروع الصوب الزراعية ببشاير الخير 

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة المقام على مساحة 8 أفدنة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

حيث وجّه بالتوسع في إنشاء صوب زراعية جديدة لزراعة المحاصيل الشتوية، بعد نجاح المشروع في توفير الخضروات وطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

محافظ الوادي الجديد وفد مؤسسة بصيرة ذوى الاحتياجات الخاصة بحث آليات التعاون توفير قوافل طبية ذوي الاحتياجات البصرية

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