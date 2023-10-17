الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: الكشف على 23 ألف طالب بحملة "بصيرة" للكشف عن أمراض العيون

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

محافظ الوادي يقدم الشكر والتقدير لجهود الأطباء 

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجهود المؤسسة وتعاونها في إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة من صرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية بالمجان ل ٢٣ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية العامة والأزهرية وذلك خلال المرحلتين، مؤكدا تقديره لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية والقوافل الطبية للتيسير على أهالي المحافظة وتوفير الخدمة اللائقة لهم.

محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمكتب الإقليمي لليونسكو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتورة نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة التي استمرت لثلاثة أيام، لبحث التنسيق والإعداد لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث.

وأعربت سانز عن تقديرها لجهود المحافظة في إتاحة فرص تعلم متنوعة ومتميزة والتي استعرضتها خلال جولتها بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط، مؤكدة على تطلعها للتعاون مع المحافظة في توفير منح تدريبية وتأهيلية وبرامج لدعم التراث وتطوير التعليم الفني التكنولوجي وربط طلابه بسوق العمل وتوثيق التراث المادي والمعنوي والحفاظ على الآثار.

وعقب اللقاء، قامت نائب المحافظ ومدير  اليونسكو " بجولة مُوسعة شملت المدرسة الرسمية الدولية والمصرية اليابانية وWE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفقدت المنظومة التعليمية والخدمات التعليمية المقدمة التي تؤهل المحافظة للانضمام لمجتمع مدن التعليم الذي يضم ٤ مدن على مستوى الجمهورية حتى الآن.

محافظ الوادي الجديد حملة الكشف المبكر أمراض العيون مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟