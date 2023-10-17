محافظ الوادي الجديد: الكشف على 23 ألف طالب بحملة "بصيرة" للكشف عن أمراض العيون

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

محافظ الوادي يقدم الشكر والتقدير لجهود الأطباء

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجهود المؤسسة وتعاونها في إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة من صرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية بالمجان ل ٢٣ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية العامة والأزهرية وذلك خلال المرحلتين، مؤكدا تقديره لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية والقوافل الطبية للتيسير على أهالي المحافظة وتوفير الخدمة اللائقة لهم.

محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمكتب الإقليمي لليونسكو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتورة نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة التي استمرت لثلاثة أيام، لبحث التنسيق والإعداد لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث.

وأعربت سانز عن تقديرها لجهود المحافظة في إتاحة فرص تعلم متنوعة ومتميزة والتي استعرضتها خلال جولتها بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط، مؤكدة على تطلعها للتعاون مع المحافظة في توفير منح تدريبية وتأهيلية وبرامج لدعم التراث وتطوير التعليم الفني التكنولوجي وربط طلابه بسوق العمل وتوثيق التراث المادي والمعنوي والحفاظ على الآثار.

وعقب اللقاء، قامت نائب المحافظ ومدير اليونسكو " بجولة مُوسعة شملت المدرسة الرسمية الدولية والمصرية اليابانية وWE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفقدت المنظومة التعليمية والخدمات التعليمية المقدمة التي تؤهل المحافظة للانضمام لمجتمع مدن التعليم الذي يضم ٤ مدن على مستوى الجمهورية حتى الآن.