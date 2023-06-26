محافظ الوادى يدشن حملة "100 يوم صحة" للكشف على المواطنين

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، حملة "100 يوم صحة"، وتم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بحضور المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ.

وتفقد اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال.

ووجه المحافظ بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكل مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

حيث انطلقت المبادرة الرئاسية أمس الأحد، وتستمر لمدة 100 يوم، والتى تستهدف الكشف الطبى على المواطنين بالمجان في جميع قري ومراكز المحافظة، بجانب التثقيف الصحي وخدمات تنظيم الأسرة بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لجميع المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن أماكن التجمعات لتدشين المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة الوادى الجديد كالتالي:

- مركز الخارجة بميدان الشعلة (بجوار المجمع الإسلامى وسوق البلد القديم)

- أمام كلية التربية (شارع النبوى المهندس).

- مركز ومدينة الداخلة أمام المجمع الإسلامى الكبير بمدينة موط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، وتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، وكل الخدمات الصحية وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم، من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.