الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين تطالب بوقف العدوان على غزة وإنهاء الاعتقالات فى الضفة الغربية

نبيل أبوردينة
نبيل أبوردينة

أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان على قطاع غزة، وما يحدث من عمليات اقتحام وقتل واعتقال طالت المئات من أبناء فلسطين في الضفة الغربية، حسبما أفادت فضائية "العربية".

رفض مخطط التهجير 

وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيانٍ منشور على وكالة فلسطين الرسمية، إن الرئيس محمود عباس، أكد في قمة القاهرة للسلام الأخيرة ضرورة وقف العدوان فورًا، والرفض الكامل لأي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس، مضيفًا أن السبب الرئيسى لما يجري هو غياب الأفق السياسي، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية العربية، وهو الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده الآن.

وتابع البيان: "حذّرنا مرارًا من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأمريكي الضاغط على إسرائيل، لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي"، مؤكدًا ضرورة إيجاد أفق سياسي حتى لا تنفجر المنطقة بأسرها.

رام الله الرئاسة الفلسطينية فلسطين قطاع غزة العدوان على قطاع غزة الضفة الغربية

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