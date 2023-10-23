الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الوزراء الفلسطينى: أين الحضارة التى تتيح قتل الأبرياء من النساء وكبار السن؟

غزة
غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: نحن أصحاب الأرض هنا منذ آلاف السنين، وإسرائيل كيان استعماري احتل أرضنا وشرد شعبنا، وأين هي الحضارة التي تتيح للاحتلال قتل 1800 طفل، منهم الرضع؟.

أين الحضارة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "أين هي الحضارة التي تتيح قتل الأبرياء من النساء وكبار السن والعجزة، وتحاصر الكهرباء والماء عن مليوني إنسان فلسطيني؟، وأين هي الحضارة التي تتيح القتل بدم بارد أطفال فى حضانات والذين يتهددهم انقطاع الأكسجين".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "أين هي الحضارة التي تمنع دخول المواد الطبية، بحيث تصبح العمليات الجراحية تجري دون مواد تخدير، ومنع الدواء عن مرضى سرطان غزة".

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