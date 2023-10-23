الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتابع مع مصر إدخال المواد الإغاثية لغزة

محمد اشتية،
محمد اشتية،

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الشعب الفلسطيني له تاريخ عريق وصاحب الأرض، قائلًا: "شعبنا سيهزم نوازع الغطرسة والإجرام الإسرائيلي".

وقال “أشتية” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم: “إسرائيل كيان استعماري يبيح قتل الأطفال الأبرياء إسرائيل، وتمنع دخول المواد الطبية إلي قطاع، وتقصف المستفيات وتطالب بإخلاء أخرى في غزة”.

وواصل: "إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، والأولوية الآن وقف العدوان وإدخال المواد الإغاثية إلي غزة".

واختتم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: “نتابع مع مصر إدخال المواد الإغاثية إلي غزة عبر معبر رفح”.

الشعب الفلسطيني محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني لوزراء الفلسطيني

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