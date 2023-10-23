نائب رئيس الوزراء الأردنى الأسبق يناشد الدول العربية بتأييد زعماء مصر والأردن

ناشد جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدول العربية بممارسة الضغط الدولي كما تفعل مصر والأردن.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أنه يجب على الدول العربية ممارسة الضغط الدولي كما تفعل مصر والأردن، وخاصة مصر التي لها تأثير أكبر من غيرها، منوهًا بأنه على الشعوب أن تبدي تأييدها للزعماء في هذا التحرك الذي يحدث على أرض الواقع في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك رأيا عاما عالميا يتغير بسرعة لصالح إيقاف الحرب وهو ما يجب أن نستثمره، المصالح الأمريكية مهددة بشكل واضح لا سيما مع التحول في الرأي العام العربي والدولي ضد إسرائيل، والغرب حاليا يبحث عن حل لحفظ ماء وجه تل أبيب بعد فقدان هيبتها في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.