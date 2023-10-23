محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات لمديرى الإدارات العامة والأجهزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تنقلات لمديرى بعض الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، بهدف خلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي والتدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف أيمن عاشور فرحات قائمًا بعمل مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية، وعصام محمد أبوالعلا السيد، قائمًا بعمل رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق، وعزة أحمد حافظ وهدان، قائمًا بعمل مدير الإدارة العامة للسياحة ومنسق منصة أيادى مصر، ومحمود زين العابدين أحمد القلا، قائمًا بعمل مدير عام الإدارة العامة للاتصال، وعلاء الدين أبوزيد عبدالحميد قائمًا بعمل رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وكلف محافظ الجيزة مديري الإدارات الجدد بالسعي نحو رفع كفاءة العمل والتعاون بجدية كفريق واحد من أجل هدف واحد وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية

وكان تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في وقت سابق، أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل والطريق الموازي لها ومحيط الطريق الدائري، ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة، لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وتابع المحافظ أعمال تطوير الطريق على جانبي الترعة، والذي يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم ورصفه، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ممشى سياحي وتدبيش عدد من القطاعات بمسار الترعة.

وووجه محافظ الجيزة بالانتهاء من الجدول الزمني للأعمال والالتزام بخطوط التنظيم، مشددًا على رفع نواتج الأعمال والرتش بشكل فوري.

كما تفقد المحافظ ساحات انتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة والنقاط التجارية، موجهًا بالالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال، ومشددًا على الشركات المنفذة بالتعامل الحازم حيال عدم الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال.

وعاين المحافظ موقع إنشاء يوتيرن أسفل كوبري الشيشيني، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة كل المعايير المرورية اللازمة، لتحقيق الانسيابية المرورية وعدم إعاقة الحركة بمواقع الدورانات.