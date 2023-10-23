الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة مزارع وسائق للمحاكمة بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشروق

محاكمة
محاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، بإحالة مزارع وسائق للمحاكمة الجنائية، فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بقيامها بالاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "مزارع وسائق" بالاتجار في المواد المخدرة في مدينة الشروق حيث يقومان بترويجها على عملائهما من المدمنين والمتعاطين وحرزت جهات التحقيق كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1،500 كيلو جرام وقررت إرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها. 

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إحالة متهم باحتجاز سائق ومالك "توكتوك" والشروع فى قتلهما للجنايات

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إحالة المتهم بقتل ابن زوجته بعين شمس للجنايات

 وعقب ورود التقرير قررت احالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات. 

مزارع وسائق المخدرات الشروق نيابة الشروق وبدر المواد المخدرة

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