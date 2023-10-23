الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم باحتجاز سائق ومالك "توكتوك" والشروع فى قتلهما للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

قررت  نيابة عين شمس، اليوم الاثنين،  إحالة المتهم  باحتجاز سائق "توكتوك" ومالك "التوكتوك" والاعتداء عليهما بالضرب  والشروع فى قتلهما في عين شمس، لمحكمة الجنايات.

 

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تفاصيل الواقعة

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) بتلقيها اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، أبلغها خلاله باحتجازه لنجلها مالك مركبة "توكتوك" مقيم بذات العنوان) بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص تم تحديد الشقة المُشار إليها وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبصحبته شخصين المُبلغ بغيابه سائق مركبة "التوكتوك" "ملك الأول" مقيم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المبلغ بقيامه والسائق بالاستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال استقلالها مركبة التوك توك الخاصة بهما، وعلى إثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة "التوكتوك"، وتمكن من استيقافهما حال مشاهدته لهما مُستقلين المركبة وتعدى عليهما بالضرب بالأيدي "دون إصابات".

 وقام باصطحابهما واحتجازهما بالشقة سكنه وتواصل هاتفيًا مع والدة الأول "المُبلغة"، وأبلغها باحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالى والهاتف المحمول وتواصل مع شقيق المجنى عليه الثانى فحضر وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول.

بمواجهة المجنى عليهما بأقوال المتهم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالي، والهاتف المحمول عقب توصيلها فقاما بالاستيلاء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة عين شمس مديرية امن القاهرة قسم شرطة المطرية الواقعة المجني عليه

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