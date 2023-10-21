السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس خادمة وشقيقها سرقا شققًا سكنية بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، السبت، حبس سيدة وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة شقة سيدة.

وقالت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر، إن المتهمة قامت بسرقتها بأسلوب المغافلة واتصلت بشقيقها هاتفيا وحضر أمام مدخل العقار وقامت بإعطائه كل ما تمكنت من سرقته.

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كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مبلغ مالى من شقتها بالاشتراك مع أحد الأشخاص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطها وتم ضبط شقيقها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة الشروق المتهم المجني عليها نيابة الشروق وبدر سيدة

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