السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شابين دفعا شقيقتهما للقفز من الطابق السادس بالطالبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتسبب في قفز شقيقتهما قفزًا من الطابق السادس عقب احتجازها داخل شقة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، عن أن الضحية، احتجزها شقيقاها داخل غرفة بالشقة محل سكنهم بسبب خلافات أسرية وعقب محاولاتها المتكررة للخروج ورفضهما قامت بالقفز من شرفة الشقة ولقيت مصرعها إثر سقوطها.

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وتلقت غرفة النجدة، إشارة بسقوط شخص من علو، وبالانتقال والفحص، تبيَّن العثور على جثة فتاة تُدعى "هناء" بها آثار كسور وسط بركة من الدماء. 

وتبين أن الضحية سقطت من الطابق السادس، بسبب حبسها داخل الشقة، نتيجة خلافات أسرية وأن شقيقيها دفعاها للقفز من الشرفة في محاولة للهرب منهما. 

حبس شابين الطالبية النيابة العامة الجيزة الطابق السادس خلافات أسرية

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