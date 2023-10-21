السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس موظف وعاطل انتحلا صفة للنصب على المواطنين بالمعادى

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس موظف وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال الصفة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين في الحوامدية، وكشفت التحقيقات عن قيام شخصين بالنصب والاحتيال على مالك محل بقالة، وتحصيل مبالغ مالية منه، وإيهامه بوجود مخالفات على المحل، وعدم إعطائه إيصالا يفيد ذلك، والادعاء بأن أحدهما مأمور ضبط قضائى والآخر موظف بشركة الكهرباء.

وتبين من خلال الفحص، أن المتهمين هما سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية، وكهربائى، مقيمين، بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

تجديد حبس عاطل انتحال صفة نصب الحوامدية بالجيزة

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