الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق: الجانب الغربى يريد إنهاء قضية فلسطين بشروط الاحتلال

جواد العناني
جواد العناني

قال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن أطفال فلسطين شهدوا 7 حروب خلال الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في آخر 17 عامًا.

المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال أثرت على الجيل الحالي

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثرت على الجيل الحالي الذي يحارب ويقاوم، معلقًا: "ما لا يقتلك سيجعلك أشد قوة"، مشيرًا إلى أن الصدمات النفسية ستترك آثارًا عميقة في نفوسهم لا تستطيع التخلص منها وستكون شخصيتهم.

وأضاف أن "الجيل الحالي هو جيل قوي ولن يخضع"، مؤكدًا أن "الجانب الغربي يريد إنهاء هذه القضية بشروط إسرائيلية، وهذا خطر كبير للغاية على الدول العربية خاصة القريبة من إسرائيل وعلى حدودها، لأن هذا سيعطيهم الفرصة ليختلقوا عذرًا آخر في المستقبل حتى يقولوا حاولنا وتسامحنا وصبرنا ولكننا في نهاية الأمر لم نجد من الفلسطينيين تجاوبًا والسلام، والسلام هنا معناه الخضوع والاستسلام".

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