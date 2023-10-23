"منتجي السكر": 250 ألف طن تدخل السوق قريبا.. والمخزون يكفي حتى مارس

قال حسن كامل، رئيس جمعية منتجي السكر المصرية، إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار السكر من 40 جنيها للكيلو حتى 26 جنيها، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بتخفيض أسعار عدد من السلع كان من بينها السكر، مضيفا أن السوق المصري لا توجد به أزمة في توفير السكر، ولدينا مخزون يكفي حتى مارس المقبل.

وأوضح كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك كميات جديدة من السكر ستدخل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، بحجم 250 ألف طن خام من البرازيل.

وتابع، أن صناعة السكر في مصر لها تاريخ طويل وتعد واحدة من الصناعات الزراعية الرئيسية في البلاد، وتعتمد على استخدام البنجر السكري والقصب كمواد خام.

250 ألف طن سكر تدخل السوق المصري قريبا

واستطد، أن عملية إنتاج السكر تشمل عدة خطوات بدءًا من زراعة المحاصيل وحصادها، ثم تنقية وطحن المواد الخام لاستخراج عصير السكر، ويتم بعد ذلك ترشيح العصير وتبخيره للتخلص من الماء والحصول على شراب سكري ثقيل، يتم تبلور الشراب للحصول على بلورات السكر، ويتم تجفيفها وتعبئتها في النهاية، وتعد صناعة السكر في مصر ذات أهمية كبيرة اقتصاديًا، حيث تسهم في توفير فرص عمل للعديد من العمال والمزارعين كما تساهم في تعزيز الصادرات وتحقيق إيرادات مالية هامة للدولة، ومع ذلك تواجه صناعة السكر في مصر بعض التحديات مثل التغيرات في أسعار المواد الخام، والتحديات البيئية والمناخية، والتنافس العالمي، ويعمل قطاع السكر في مصر على التطوير المستمر وتبني التكنولوجيا لتحسين جودة المنتج وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأضاف كامل، أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن صناعة السكر في مصر تستمر في النمو والتطور، وهي تعد من أهم الصناعات الزراعية في البلاد تتميز صناعة السكر في مصر بجودة عالية وتقنيات حديثة، مما يجعلها تنافسية على المستوى العالمي، مؤكدا أن هناك خطة كاملة للتوسع في زراعة البنجر خلال الموسم القادم، مشيرًا إلي أن حجم إنتاج مصر ن البنجر 1.8مليون طن سكر صالح للاستهلاك، بينما ينتج قصب السكر مليوم طن سكر صالح للاستهلاك، ليبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك ما يقرب عن 3.3 مليون طن، حيث يتم استيراد الباقي من الخارج علي هيئة سكر خام ويت تكرارة داخل المصانع.