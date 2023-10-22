الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول بنجر السكر فى الأراضى القديمة

محصول بنجر السكر
محصول بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر في الأراضي القديمة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

العروة المبكرة
وتمثلت التوصيات في الآتي:

في العروة المبكرة (زراعة أغسطس):
- إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الري على الحامي. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر. تصبح بعدها النباتات وسط الخط ويتم الترديم حول جذورها.  

في العروة المتوسطة (زراعة سبتمبر):
- إجراء العزقة الأولى (خربشة) وتبدأ بعدها عملية الخف على نبات واحد والترديم حوله
- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى تكبيشًا بجوار النباتات ثم الري المعتدل على الحامى مع صرف المياة الذائدة عن حاجة النبات، ويضاف السماد البوتاسى بمعدل (50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان) تكبيشًا بجوار النباتات مع السماد الازوتى وإجراء عملية الرى مباشرة بعد التسميد. 


العروة المتأخرة:

 (زراعة أكتوبر ومنتصف نوفمبر):
- تبدأ الزراعة أوائل أكتوبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر.يتم تجهيز الأرض بالحرث والتنعيم والتسوية، ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200كجم/ف) وتقسيم الأرض بالقنى والبتون بالتبادل، حيث لا يزيد طول الخط عن 10 أمتار لأحكام عملية الرى. 

- تتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط في جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2سم ثم الري على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياه. 
- تجرى رية المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15-20 يومًا ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة في الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى اصص ورقية وقت زراعة الحقل.
 

-نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر الأراضي

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