تعد الهند واحدة من أكبر منتجي السكر في العالم، حيث يمثل إنتاجها حوالي 15% من إجمالي إنتاج السكر في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الهندية، وبلغ إنتاج السكر في الهند حوالي 33.16 مليون طن في موسم 2020/ 2021، مقارنة بـ27.42 مليون طن في الموسم السابق.

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج السكر في الهند سيزداد خلال الموسم المقبل، وذلك بفضل زيادة المساحات المخصصة لزراعة قصب السكر وتحسين التقنيات والممارسات الزراعية، ويعتبر إنتاج السكر من أهم المصادر الاقتصادية في الهند، حيث يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات.

الهند تواصل القيود على صادرات السكر

وتحظى صادرات السكر الهندي بشعبية كبيرة في الأسواق الدولية، حيث يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، ويعزى ذلك إلى جودة السكر الهندي وتنافسيته في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التزام المزارعين والصناعات بالممارسات المستدامة والبيئية في إنتاج السكر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج السكر في الهند يعد جزءًا من التحديات التي تواجهها الحكومة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين، وتعمل الحكومة على تطوير سياسات داعمة لزراعة قصب السكر وتحسين إدارة المصانع وإدارة التخزين، بهدف تحقيق أفضل نتائج في إنتاج السكر.

وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بتوسيع قيود التصدير في محاولة لحماية المخزونات المحلية، ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد السوق العالمية وزيادة تكاليف صناعة المواد الغذائية، وطبقت الهند نظام الحصص في العام المالي 2022/ 2023 وحددت صادرات السكر إلى نحو 6 ملايين طن بعد تراجع محصول القصب بسبب تأخر هطول الأمطار، حسبما ذكرت "بلومبرج".

الهند ثانى أكبر منتج للسكر فى العالم

تقترب العقود الآجلة للسكر الخام من أعلى مستوى لها منذ عام 2011 بسبب المخاوف بشأن انخفاض الإمدادات من الهند وتايلاند. وفي حين أن الحظر قد يؤدي إلى خفض الأسعار المحلية في الهند، إلا أنه يمثل ضربة للمنتجين العالميين لمختلف المنتجات، بما في ذلك المشروبات الغازية والشوكولاتة والسلع المخبوزة.

ولا تريد الحكومة الهندية المخاطرة بالتضخم، خاصة قبل الانتخابات المقبلة في عدة ولايات والانتخابات الوطنية في عام 2024. وتواجه البلاد أضعف الرياح الموسمية منذ خمس سنوات، وأي انخفاض في الإنتاج الزراعي من شأنه أن يزيد الضغوط للسيطرة على أسعار المواد الغذائية.

ولا تنطبق قيود التصدير هذه على السكر، الذي يتم توريده إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بموجب حصص معينة. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار السكر المحلية في الهند بنسبة 3%، ويشير معظم المحللين والتجار الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الهند لن تكون قادرة على تصدير السكر هذا الموسم بسبب انخفاض الإنتاج.