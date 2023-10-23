الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أكثر من 60 غارة إسرائيلية بالجنوب اللبنانى خلال 16 يومًا

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد جهود حكومة لبنان لمنع خوض حرب على الحدود.

وكشف، في حديثه لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 60 غارة إسرائيلية بالجنوب اللبناني خلال 16 يومًا، وطالت 20 قرية وبلدة بالجنوب اللبناني.

نزوح 15 ألف مواطن من قرى وبلدات بجنوب لبنان

وواصل: "تسببت الغارات في نزوح 15 ألف مواطن من قرى وبلدات بجنوب لبنان، ومقتل 25 شخصًا، وتضرر 20 بلدة في غارات إسرائيل على لبنان".

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك صواريخ من جنوب لبنان وصلت لعمق 10 كم تقريبًا في إسرائيل.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميقاتي نجيب ميقاتي لبنان حكومة لبنان قوات الاحتلال

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