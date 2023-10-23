ورشة عمل لمركز التوظيف بجامعة عين شمس

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ورشة العمل الأول لمركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، وبحضور الدكتور ناهد راحيل، مدرس الأدب العبري ومنسق التدريب الميدانى بالكلية، وذلك في إطار الاستعداد لأسبوع التوظيف الذي تنظمه جامعة عين شمس في شهر نوفمبر المقبل، وحاضر بها الدكتور علا سامي، مرشد التعليم المهني بالمركز، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د.ناهد راحيل، مدرس الأدب العبري ومنسق التدريب بالكلية، أن سوق العمل أصبح اليوم يشهد تطورا كبيرا من حيث المتطلبات التعليمية وأيضًا الخبرات الشخصية للطلاب، خاصة خريجي كلية الألسن، وتحدثت عن مدى إمكانية شغلهم الكثير من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تعمل جامعة عين شمس بكامل طاقتها على إعداد خريج متميز يلبي احتياجات سوق العمل على التوازى.

وأوضحت أن إدارة الجامعة تقوم بتنظيم الملتقى التوظيفي السنوي بحضور أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية والعالمية لتوفير أكبر فرص ممكنة من العمل للخريجين والتدريب للطلاب في سوق العمل، كذلك الوقوف على أحدث متطلبات الشركات وقطاع الأعمال، وتوفيرها لإعداد خريجين على المستوى المطلوب.

وخلال ورشة العمل تناولت د.علا سامي، مرشد التعليم المهني بالمركز، كيفية التحضير لأسبوع التوظيف لتحقيق الاستفادة القصوي من الحدث، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وأكدت أن الشركات في مصر تسعى لتعيين طلاب جامعة عين شمس على وجه الخصوص باعتبارهم أفضل خريجين على مستوى التدريب والدراسة في سوق العمل، واستعرضت خلال ورشة العمل العديد من النقاط الرئيسية الواجب الالتزام بها قبل المشاركة في ملتقي التوظيف وكيفية الاستعداد للملتقي بالعديد من المهارات بخلاف القدرات التعليمية التى تلقاها الطلاب في تخصصاتهم المختلفة، وشهدت ورشة العمل تفاعلا كبيرا من الحضور.