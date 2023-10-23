الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

استقر سعرصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينًا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.51 جنيه للشراء و32.70 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.62 جنيه للشراء، و32.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 فى البنوك المصرية

متوسطات أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.67 جنيه للشراء، 32.77 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.34 جنيه للشراء و37.53 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.46 جنيه للشراء، و37.65 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.38 جنيه للشراء، 37.51 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.83 جنيه للشراء و99.79 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

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