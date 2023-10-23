سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين

استقر سعرصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينًا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.51 جنيه للشراء و32.70 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.62 جنيه للشراء، و32.81 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.67 جنيه للشراء، 32.77 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.34 جنيه للشراء و37.53 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.46 جنيه للشراء، و37.65 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.38 جنيه للشراء، 37.51 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.83 جنيه للشراء و99.79 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.