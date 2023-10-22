الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

الدولار
الدولار

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأحد -بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 10 - 21 قرشا شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.48 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.59 جنيه للشراء، و32.82 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 فى البنوك المصرية

 

أسعار العملة الأوروبية


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.56 جنيهًا للشراء، 32.67 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.18 جنيه للشراء و37.54 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.31 جنيه للشراء، و37.66 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.38 جنيه للشراء 37.51 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.83 جنيه للشراء و99.76 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

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