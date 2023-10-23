الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الدولار
أسعار الدولار

مع بدء تعامل المواطنين المسافرين إلى الخارج حرص الشباب المسافرين إلى خارج جمهورية مصر العربية معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت  أسعار  الدولار الأمريكي، استقرارًا وذلك مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، وبلغت أسعار الدولار بداخل البنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.82 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر  في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك البركة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-10-2023

مدبولى: تعميق تبادل العملات بين مصر والصين محور استراتيجى فى علاقات البلدين

اقرأ أيضا:


استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار اليوم الدولار اليوم الاثنين 23 أكتوبر البنوك المصرية الدولار

مواد متعلقة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-10-2023

مدبولى: تعميق تبادل العملات بين مصر والصين محور استراتيجى فى علاقات البلدين

الأكثر قراءة

عاجل.. انسحاب منظمة الأونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية التقديم بعد إصدار الإعلان التكميلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات