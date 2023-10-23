سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء تعامل المواطنين المسافرين إلى الخارج حرص الشباب المسافرين إلى خارج جمهورية مصر العربية معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارًا وذلك مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، وبلغت أسعار الدولار بداخل البنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.82 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك البركة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 أكتوبر في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.