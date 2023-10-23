الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في البورصة الرئيسية والأسواق

دواجن
دواجن

يتساءل العديد من المستهلكين في مصر على مدار اليوم عن أسعار الدواجن خاصة في  بورصة الدواجن، حيث استقرت أسعار الدواجن في الأسواق، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

وتقدم الـ"الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة لتسجل 71 جنيها.

سجلت سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم  في المزرعة ليسجل 96 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن اليوم البلدي في المزرعة 110 جنيها.

بلغت أسعار الدواجن الأمهات اليوم  في المزرعة  60 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

  أسعار أوراك الفراخ اليوم الأثنين 86 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

 سعر كيلو الدبابيس بـ 96 جنيهًافي الأسواق.

 سجل سعر كيلو الأجنحة بـ56 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

 أسعار البانية مابين 173 و176 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار لحم النعام اليوم الأثنين

جاءت سعر كيلو لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 130 جنيها.

قدرت سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 100 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 370 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم فخد نعام اليوم  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 260 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم في الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 60 جنيها.

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أسعار البط والحمام اليوم الأثنين

بلغ سعر كيلو لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 70 جنيها.

بلغ سعر كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 125  جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ90 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 53 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيه.

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