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مصر

التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-10-2023

دواجن
دواجن

أعلنت بورصة الدواجن، عن أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-10-2023، حيث استقرت أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، ويبحث الكثير علي مدار اليوم عن أسعار الدواجن.

وتقدم الـ"الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن في البورصة اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة لتسجل 70 جنيها، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 75 جنيها للكيلو.

سجلت سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم  في المزرعة ليسجل 96 جنيها وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 102 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن اليوم البلدي في المزرعة 110 جنيها، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 117جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الدواجن الأمهات اليوم  في المزرعة  60 جنيها، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 65 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 

 - بلغت  أسعار أوراك الفراخ اليوم الأحد 85 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس بـ95 جنيهًافي الأسواق.

- بينما سجل سعر كيلو الأجنحة بـ55 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

 -  وسجلت أسعار البانية مابين 170 و 175 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار لحم النعام اليوم الأحد  

جاءت سعر كيلو لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 130 جنيها.

قدرت سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 100 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 370 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم فخد نعام اليوم  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 260 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم في الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 60 جنيها.

أسعار البط والحمام اليوم الأحد 

بلغ سعر كيلو لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 70 جنيها.

بلغ سعر كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 125  جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ90 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 53 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيه.

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