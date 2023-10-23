الهلال الأحمر الفلسطينى يشيد بالمساعدات المصرية الجديدة لغزة

أشاد محمود أبو عطا، مدير الإمداد والتجهيز في الهلال الأحمر الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية المصرية الجديدة المقدمة لأهالي غزة، موجها شكره لمصر على دعمها الكبير لفلسطين.

وأكد مدير الإمداد والتجهيز في الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مقابلة مع قناة القاهرة الاخبارية، أن مصر دائما تقدم دعمها لفلسطين وأهلها، موضحة أن هناك تنسيقا كبيرا مع الهلال الأحمر المصري.

فيما أوضح أحمد عزت، مدير فرق الهلال الأحمر المصري، أن التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني يسير بشكل جيد، مؤكدًا أن هناك تجهيز شحنات أدوية إلى قطاع غزة

وعادت منذ قليل الشاحنات المصرية إلى معبر رفح بعد تفريغ المساعدات في قطاع غزة.