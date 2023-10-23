الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى القدس (فيديو)

قصف مستشفى القدس
قصف مستشفى القدس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ويحوي أكثر من 12 ألف نازح جراء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت “القاهرة الإخبارية”، أن طيران جيش الاحتلال كثف من ضرباته الجوية على المستشفى على الرغم من تدفق المساعدات الإنسانية على قطاع غزة من معبر رفح الدولي.

ونوهت “القاهرة الإخبارية” بأن القصف هو جواب جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدفق المساعدات، موضحة أن تلك الليلة لن تشهد هدوءًا وستكون كالليالي السابقة.

وأكدت “القاهرة الإخبارية” أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بإخلال المستشفى الذي يضم 12 ألف نازح موجودين بالقرب من المستشفى. 

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