أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت الإثنين 23 أكتوبر 2023

مع بدء تعاملات المقاولين والمستثمرين في بداية الصباح حرصوا على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 عبر جوجل، لبدء البناء ومعرفة الأسعار، حيث استقرت أسعار الحديد مع بداية التعاملات.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023

تستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 23-10-2023، تسليم أرض مصنع.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

وانخفضت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة تصل إلى 3000 جنيه، ليسجل 33 ألف جنيه، مقارنة بـ36 ألف جنيه، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات منذ بداية عام 2023، والتي تخطت فيها الأسعار حاجز الـ40 ألف جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك.. أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 33500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 33000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن، وحديد الكومي 32400 جنيه للطن، كما سجل العشري 32500 جنيه للطن، والمعادي 32200 جنيه، وبيانكو 32000 جنيه.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيه، وعطية سعر 32700 جنيه، والمراكبي سعر 32500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 32000 و33000 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 31000 و32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم، 2000 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن، والممتاز سجل 2040 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1870 جنيهًا.

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وسجل أسمنت السويدي 2130 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1940 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1260 إلى 1320 جنيهًا، بينما تراوح الأسمنت المقاوم ما بين 1950 و2190 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.