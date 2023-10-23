شقرة لـ"الشاهد": إسرائيل فكرت فى احتلال تيران وصنافير 1950 ومصر أفشلت خطتها

كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، عن وضع سيناء بعد إعلان إسرائيل وطن قومي لليهود في 1948.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": إسرائيل بدأت التفكير في احتلال جزيرتي تيران وصنافير منذ 18 يناير 1950 ومصر أسقطت هذه المحاولة".

وتابع:"لم تنسي الدولة الوليدة الذي تم زراعته في الوطن العربي شبة جزيرة سيناء، حيث كان حلم، والتخطيط يبدأ بالمراوغة بتأجل مؤتمر رودس، ولم يكن مفهوم حجم المفاوضات والتي ظهرت فيما بعد بمخططهم للتأجيل حتي يتم إحتلال أم الرشراس لبناء ميناء إيلات في عام 1949، و18 يناير 1950 بدأت اسرائيل تفكر في إحتلال تيران وصنافير، حتي يضمن المرور من مضيق تيران، ولكن مصر أفشلت هذه المحاولة، وكان وجود سلطة الاحتلال البريطاني وخوفها علي قناة السويس من ناحية، ونشاط الحركة الوطنية بشكل كبير أفشل وأسقط هذه المحاولة من ناحية أخري".

وأكمل:" مصر انتبهت من خلال مراسل لجريدة الأهرام أن إسرائيل تفكر وأن الكنيست منعقد لمناقشة احتلال جزيرتي تيران وصنافير، لتأمينهم قبل إستيلاء اسرائيل عليهم، حيث تم الإرسال للملك السعودي ورد بترحيبه باحتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير، لتأمين أمنها القومي، لأنها مفاتيح سيناء".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.