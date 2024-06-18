الثلاثاء 18 يونيو 2024
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الخارجية: نبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين فى الحج

جريدة الدستور

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه بناء على توجيهات من السيد سامح شكرى وزير الخارجية للقطاع القنصلى بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى المملكة العربية السعودية، فإن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى.

فقد قامت السفارة المصرية فى الرياض بإيفاد بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذووهم فى إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن، كما تقوم البعثة القنصلية بالتنسيق الدائم والمستمر فى هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمى، بأن القنصلية المصرية فى جدة قامت بتدشين غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، لاستقبال اتصالات السادة المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالى لاستقبال اتصالات المواطنين: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

ومن ناحية أخرى، قام القطاع القنصلى بوزارة الخارجية المصرية بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية. ويمكن لمن يرغب فى المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، أو الإتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

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