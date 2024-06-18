الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية" تكشف مصير جثامين الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وزارة الخارجية، مصير جثامين الحجاج المصريين الذين وافتهم المنية أثناء أداء الفريضة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة؛ لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي.

ولفتت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن.

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