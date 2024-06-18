نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، فى انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا في ترعة المريوطية أثناء التقاطه صورة "سيلفي".

البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب بترعة المريوطية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق طالب عقب اختلال توازنه أثناء التقاطه صورة "سيلفي"، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.